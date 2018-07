Code Vein non uscirà nel 2018, Bandai Namco prende tempo

Brutta tegola per i fan di Code Vein , gioco di ruolo dalle tinte post-apocalittiche in lavorazione presso Bandai Namco, che nelle scorse ore è stato rinviato al 2019 dal team di sviluppo. Il titolo era originariamente previsto per il mese di settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

La software house ha condiviso un messaggio in cui svela i motivi che hanno spinto gli siluppatori a rimandare la data di lancio, confidando che dopo i feedback ricevuti dai fan e dalla stampa che hanno provato con mano il gioco nei mesi scorsi, gli sviluppatori hanno preferito ritagliarsi un po' di tempo in più per dedicarsi allo sviluppo e rifinire al meglio l'esperienza completa.



Per questo motivo, Code Vein non sarà presente in forma giocabile alla Gamescom 2018, prossima fiera di settore che si terrà ad agosto in quel di Colonia, con il lancio che è ora previsto per un generico 2019 su PC e console.