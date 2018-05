Cina, nasce il cinema in realtà virtuale

Con l'avvento delle nuove tecnologie si ridefiniscono concetti che sono ormai radicati nel nostro linguaggio. Il cinema, per esempio, sta per abbracciare cambiamenti epocali: dagli schermi microled incredibilmente luminosi che andranno a sostituire il classico sistema di proiezione alla realtà virtuale.



Proprio alla realtà virtuale è dedicata una sala che, prima nel suo genere al mondo, è stata inaugurata a Pechino. Si trova al Solana Lifestyle Shopping Park e offre una serie di confortevoli poltrone e tutta la tecnologia necessaria per far vivere agli spettatori un'esperienza virtuale di livello, senza i compromessi e i costi che ancora contraddistinguono i caschetti "da casa" come PlayStation VR, Oculus Rift e HTC Vive.