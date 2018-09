Dopo i rumor insistenti dei giorni scorsi, Konami ha ufficializzato il ritorno di due storici capitoli della saga di Castlevania su PlayStation 4.



La serie vampiresca in cui si combatte Dracula e si impersona suo figlio sbarcherà su PS4 con Castlevania Requiem: Symphony of The Night & Rondo of Blood, una collezione in arrivo il 26 ottobre che includerà i due omonimi classici rimasterizzati per l'occasione.



Entrambi i giochi saranno emulati con numerosi aggiornamenti tecnici, tra cui la grafica in 4K, gli sfondi ad alta risoluzione e il supporto completo ai Trofei. Quello che vedete in questa notizia è il suo trailer di annuncio, buona visione!