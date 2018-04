Call of Duty: WWII sbarca a Napoli e Palermo con il suo secondo DLC

Activision ha svelato il secondo DLC a pagamento di Call of Duty: WWII : si chiama " La Macchina da Guerra " e sarà disponibile in anteprima su PlayStation 4 a partire dal 10 aprile, per poi arrivare su Xbox One e PC circa un mese dopo.

Il nuovo pacchetto mappe, che costerà €14,99 se acquistato singolarmente e non col Season Pass che comprende tutti i contenuti di prossima pubblicazione, è incentrato su diverse missioni della seconda guerra mondiale, tra cui quella a Dunkirk e l'Operazione Huskey, ambientata nei porti palermitani e napoletani:



"L'Operazione Husky, il cui nome fa riferimento all'invasione della Sicilia da parte degli Alleati, è incentrata su un'azione bellica volta a recuperare informazioni sulle posizioni di obiettivi tedeschi sensibili nei porti di Palermo e Napoli. In questa entusiasmante nuova missione della modalità Guerra, i giocatori raccoglieranno informazioni, la trasmetteranno al quartier generale e poi si alzeranno in cielo per liberare l'area degli aerei da caccia nemici e far posto ai bombardieri Alleati", si legge nel comunicato stampa degli sviluppatori.



In attesa dell'imminente pubblicazione del DLC, vi lasciamo alle immagini che hanno accompagnato l'annuncio.