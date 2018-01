Call of Duty: WWII, in arrivo il DLC parigino

Tra pochi giorni, nella giornata di martedì 30 gennaio, sarà disponibile il primo DLC di Call of Duty: WWII.



Si chiama "The Resistance" e per un mese esatto sarà disponibile esclusivamente per PlayStation 4. Poi, in un giorno non meglio specificato a cavallo tra febbraio e marzo, arriverà, con gli stessi contenuti, anche su PC e Xbox One.



Il contenuto scaricabile incluso nel Season Pass da €50, ma scaricabile anche singolarmente, sarà incentrato principalmente sulla resistenza parigina, ma non mancheranno mappe ambientate a praga e un capitolo aggiuntivo della mostruosa modalità Zombie.



Vi lasciamo in compagnia del trailer di lancio di The Resistance, buona visione!