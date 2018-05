17 maggio 2018 20:44 Call of Duty: Black Ops IIII svela i suoi segreti Siamo volati a Los Angeles per scoprire tutto del nuovo gioco della serie

Activision ha finalmente svelato Call of Duty: Black Ops IIII, l'ultima fatica di Treyarch in arrivo il 12 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. In occasione del reveal mondiale siamo volati a Los Angeles per raccontarvi tutte le novità del nuovo sparatutto del publisher californiano e già domani potremo proporvi la nostra anteprima. Vediamo in breve tutti i dettagli trapelati nel corso dell'evento.

SOLO MULTIPLAYERDurante l'evento è stato confermato quello di cui già si mormorava da tempo: Black Ops IIII sarà il primo Call of Duty senza campagna single-player. L'esperienza di Call of Duty: Black Ops IIII si focalizzerà su tre aspetti principali: il multiplayer, la modalità Zombie e l'inedita modalità battle royale, denominata Blackout. Con Blackout, insomma, anche il campione del videogioco competitivo scende nell'arena di PUBG e Fortnite, e lo fa con le armi ben cariche.



Al di là di questa novità, comunque, il team di sviluppo ha puntato l'asticella molto in alto: secondo Treyarch, infatti, quello che giocheremo a partire da ottobre sarà il Call of Duty più ambizioso di sempre. Sono stati apportati anche diversi cambiamenti al gameplay: dimenticate di poter saltare come canguri o di correre sui muri, perché in Black Ops IIII torneremo con gli scarponi ben piantati per terra e ad adottare un approccio più tattico alle battaglie. Certo, ci saranno sempre armi speciali, come un rampino che consentirà di avvicinarsi molto velocemente agli avversari, ma in generale troveremo più battaglie e meno acrobazie. Le armi, infatti, sono sempre pronte a sparare, anche mentre si lancia una granata, e potranno essere potenziate per migliorare le loro funzionalità.

ZOMBI AL POTEREDurante il reveal di Call of Duty: Black Ops IIII è stata inoltre confermata la presenza della modalità zombie, a dieci anni dall'esordio dei non-morti nella serie. Secondo quando detto sul palco della presentazione, si tratterà di un esperienza nuova, e racconterà storie inedite per la saga dei non-morti legata al gioco, tornerà, inoltre, il selettore di difficoltà. Saranno tre i capitoli dedicati agli zombie: XI, Voyage of Despair e il ritorno di Blood of the Dead, potete ammirare i trailer di tutte e tre le modalità in questa pagina.



Avremo più dettagli domani, quando il nostro inviato, dopo aver provato a fondo le nuove modalità, potrà darci le sue impressioni di prima mano sul gioco.

UN OCCHIO DI RIGUARDO PER IL PCDurante l'evento sono stati svelati tantissimi dettagli sulla versione PC del titolo. Primo fra tutti, la distribuzione del gioco attraverso Battle.net, la piattaforma di distribuzione di Blizzard (i creatori di Hearthstone e Overwatch), ma è anche stata annunciata una versione specifica sviluppata da Beenox con l'aiuto del team Blizzard che si occupa di Overwatch. Su PC, Black Ops IIII offrirà 4K, supporto a più monitor e schermi 21:9, oltre a framerate illimitato.



Sembra dunque, che i rumor sugli alti investimenti della versione PC del gioco siano veri, e finalmente chi preferisce giocare su computer non dovrà scendere ai compromessi dettati dalle versioni per console, meno performanti.