Call of Duty: Black Ops 4, presentata la mappa della battle royale

Si chiama Blackout ed è la modalità battle royale, ovvero la sopravvivenza tutti contro tutti simile a Fortnite: Battaglia Reale, di Call of Duty: Black Ops 4.



Nella notte, dopo aver svelato che sarà possibile partecipare a partite fino a 80 giocatori (ve ne abbiamo parlato qui), Activision e Treyarch hanno svelato la mappa della modalità, che è la più grande di tutta la storia di Call of Duty.



Ve la lasciamo ammirare in attesa della beta che partirà il 10 settembre, a circa un mese dal debutto della versione completa, attesa per il 12 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.