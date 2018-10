Call of Duty: Black Ops 4 mostra la prima mappa della modalità Zombies

Quando manca un giorno al debutto di Call of Duty: Black Ops 4, Treyarch e Activision hanno presentato un nuovo trailer ufficiale della modalità Zombies, presentando una delle tre mappe che saranno disponibili al lancio dello sparatutto.



Il trailer è focalizzato su Blood of the Dead, rivisitazione dell'amatissima mappa Mob of the Dead di Call of Duty: Black Ops II, che sarà ambientata in quel di Alcatraz e metterà a dura prova i fan della modalità Zombies. Diamo un'occhiata.