Call of Duty: Black Ops 4, la beta in azione

L'attesa per l'edizione completa di Call of Duty: Black Ops 4, in arrivo il 12 ottobre, è entrata nel vivo con la pubblicazione della beta multiplayer su PlayStation 4: questo fine settimana tutti i giocatori che hanno preordinato una copia del gioco possono mettere le mani sulla versione preliminare dello sparatutto, che in questo caso copre esclusivamente le modalità multigiocatore classiche. Nelle prossime settimane ci sarà una beta anche su Xbox One e PC, mentre a settembre sarà la volta della modalità battle royale, Blackout. Nel video protagonista di questo articolo potete dare uno sguardo a una partita in modalità Team Deathmatch, buona visione!