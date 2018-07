Call of Duty: Black Ops 4, il trailer della beta mostra la modalità Battle Royale

In vista del lancio della beta di Call of Duty: Black Ops 4 , Activision e Treyarch hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato al nuovo capitolo della saga sparatutto, che sarà disponibile a ottobre su PC e console. Il filmato mostra appunto i contenuti inclusi nella versione di prova, tra cui sei modalità , sei mappe e dieci specialisti , ognuno caratterizzato da abilità e armi differenti.

La novità più interessante è tuttavia la presenza di un piccolo accenno alla modalità Blackout, la risposta al fenomeno dei Battle Royale come Fortnite e PUBG: il team di sviluppo ha infatti fornito un breve assaggio di come funzionerà questa nuova modalità, che sarà disponibile al lancio dello sparatutto del 12 ottobre.



In attesa dell'inizio della beta, che sarà accessibile a partire dal fine settimana per tutti coloro avessero prenotato il gioco, vi lasciamo in compagnia del nuovo trailer ufficiale di Call of Duty: Black Ops 4.