Call of Duty: Black Ops 4 è pronto a sbarcare su PC, PS4 e Xbox One

È tutto pronto per l'uscita di Call of Duty: Black Ops 4, previsto per il 12 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One: Activision ha pubblicato il trailer di lancio che ne riassume le caratteristiche principali. Niente campagna in single-player per il capitolo più ambizioso in termini gioco online: spazio agli zombie, le partite competitive e la battaglia reale di Blackout, ci sarà da divertirsi!