Burnout Paradise Remastered è realtà, a marzo su PS4 e Xbox One

Burnout Paradise arriverà molto presto su PlayStation 4 e Xbox One con una versione completamente rimasterizzata che successivamente sbarcherà anche su PC. L'annuncio è arrivato in seguito a dei rumor che sono stati completamente confermati da Electronic Arts : il gioco sarà disponibile sulle console di Sony e Microsoft il 16 marzo , con tanto di supporto alla risoluzione Ultra HD 4K su PS4 Pro e Xbox One X e un frame rate a 60fps .

"Scatenati nel parco giochi automobilistico definitivo, dalle trafficate vie del centro città alle selvagge strade di montagna. Rivivi le acrobazie a mille all'ora e la distruzione sfrenata di uno dei più grandi giochi di guida arcade di tutti i tempi!", si legge nella descrizione ufficiale del gioco pubblicato originariamente nel 2008.



Burnout Paradise è l'ultimo esponente principale della serie creata da Criterion, un gioco di corse arcade a mondo aperto molto apprezzato ai tempi di PlayStation 3 e Xbox 360 per la sua velocità, l'aggressività e la fisica degli scontri tra auto. In questa nuova versione, denominata per l'occasione Burnout Paradise Remastered, saranno presenti anche tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati successivamente al lancio originale, per un'esperienza definitiva.



Vi lasciamo al trailer e le immagini che hanno accompagnato l'atteso annuncio: continuate a seguirci per tutte le novità dei prossimi giorni.