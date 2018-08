Battlefield V: la data dell’open beta

La protagonista assoluta dell'open beta sarà la mappa di Rotterdam, giocabile nella modalità Conquista, ma sarà possibile “fare un giro” anche in una location innevata, sempre in Conquista o nella nuova tipologia di partita su vasta scala, Grandi Operazioni.



Ambientato nella seconda guerra mondiale, Battlefield V sarà disponibile dal 19 ottobre per PC, PlayStation 4 e Xbox One.