Battlefield V combatte in Europa nel nuovo trailer ufficiale

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale alla Gamescom 2018 di Colonia, Electronic Arts ha mostrato un nuovo video di Battlefield V, lo sparatutto in soggettiva di DICE che sarà disponibile dal 19 ottobre su PC e console.



Il nuovo filmato, realizzato interamente con scene di gioco, mostra alcuni degli scenari che sarà possibile incontrare sia in multiplayer che nella campagna per giocatore singolo, tra cui uno ispirato al devastante Bombardamento di Rotterdam. Non mancheranno mappe ambientate in altre regioni d'Europa e sul suolo nordafricano.



In attesa della nostra prova con mano di Battlefield V all'evento che si terrà la prossima settimana in Germania, vi invitiamo a non perdere il nuovo trailer ufficiale dello sparatutto.