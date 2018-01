Battlefield torna a fine 2018 su PS4, Xbox One e PC

Insieme al rinvio di Anthem (ve ne abbiamo parlato qui), Electronic Arts ha nuovamente confermato l'esistenza di un nuovo Battlefield, che uscirà entro la fine del 2018.



Il gioco è in sviluppo presso DICE, storica software house svedese che ha dato i natali alla serie, per PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma non si conoscono ancora i dettagli sulla sua ambientazione e le caratteristiche di gioco.



Alcune voci di corridoio, però, puntano verso una location vietnamita, già esplorata dai primi episodi della serie principale e, più recentemente, con le espansioni di Battlefield: Bad Comany 2.



Ed è proprio sulla serie Bad Company che i rumor puntano di più: sarà davvero questo il futuro della saga sparatutto dopo le ambientazioni moderne di Battlefield 4 e quelle storiche di Battlefield 1? Continuate a seguirci per scoprire tutte le novità delle prossime settimane.