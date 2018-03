Astori resterà in FIFA 18 su richiesta della Fiorentina

In seguito alla morte di Davide Astori, alcuni giocatori di FIFA 18 avevano sfruttato il momento di dolore per speculare sulla vendita della sua carta della modalità FIFA Ultimate Team (ve ne avevamo parlato nel dettaglio qui).



A qualche settimana dal tragico evento, è arrivata finalmente la risposta ufficiale di Electronic Arts agli atteggiamenti dell'utenza del gioco per PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, PC e Nintendo Switch.



Nello specifico, l'azienda americana ha deciso di ridurre la fascia di prezzo massima con cui è possibile acquistare la carta di Astori e rimuovere la stessa dall'estrazione casuale all'interno dei pacchetti FUT.



Oltre a questo, però, su richiesta ufficiale dell'ACF Fiorentina, EA ha anche comunicato che Davide Astori continuerà a far parte della rosa di tutte le modalità di FIFA 18 nonostante la sua prematura scomparsa.



Vi lasciamo col messaggio ufficiale dell'iniziativa:



"Community di Fifa,



siamo rimasti sconvolti, come l'intero mondo del calcio, per la prematura scomparsa di Davide Astori.



Dopo esserci consultati con la Fiorentina nei giorni seguenti la scomparsa di Davide, abbiamo deciso di intraprendere le seguenti azioni per assicurarsi di onorare al meglio la sua memoria:



- Su richiesta del club, Davide Astori continuerà a far parte della rosa attuale della Fiorentina in Fifa.

- Gli oggetti Fut di Davide Astori verranno rimossi dai pacchetti.

- La fascia di prezzo massima per gli oggetti Fut di davide Astori verrà ridotta.



Ne approfittiamo per rinnovare le nostre più sincere condoglianze alla famiglia di davide, alla Fiorentina e ai suoi tifosi.



Il Team di Fifa".