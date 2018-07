È quasi fatta per il debutto di Assetto Corsa Competizione su Steam: il gioco di guida sviluppato dal team italiano Kunos Simulazioni sarà infatti disponibile dal 12 settembre su PC, inizialmente in una versione preliminare che sarà arricchita e migliorata grazie al supporto e al feedback degli utenti.



Al lancio in formato Accesso Anticipato, il gioco permetterà di utilizzare soltanto la Lamborghini Huracan GT3 all'interno del circuito di Nürburgring, ma l'azienda ha promesso aggiornamenti su base mensile fino al mese di febbraio 2019.



L'uscita in versione ufficiale resta fissata al prossimo anno, sebbene al momento non ci siano ulteriori informazioni in merito. Nell'attesa, vi lasciamo al nuovo trailer ufficiale di Assetto Corsa Competizione mostrato da Kunos durante la 24 ore di Spa.