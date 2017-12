Assassin’s Creed Rogue torna su PS4 e Xbox One?

Stando ai listini di alcuni rivenditori online italiani, Ubisoft pubblicherà molto presto una riedizione di Assassin's Creed Rogue per le console della famiglia PlayStation 4 e Xbox One.



Il gioco dovrebbe arrivare a prezzo budget in un periodo compreso tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, giusto in tempo per le festività pasquali e per terminare a dovere Assassin's Creed Origins, l'ultimo capitolo della saga ambientato in Egitto e disponibile per PC, PS4 e Xbox One.



Assassin's Creed Rogue è stato un gioco di metà generazione uscito su PlayStation 3 e Xbox 360 in contemporanea con Assassin's Creed Unity, quello ambientato a Parigi durante la rivoluzione francese, ed è uno dei capitoli più apprezzati della fortunata serie di Ubisoft. Con questa riedizione per le console attuali, gli appassionati che se lo fossero perso potranno goderne in maniera ancora migliore.