Ubisoft ha ufficializzato i rumor delle scorse settimane: Assassin's Creed Rogue sta per tornare su PlayStation 4 e Xbox One con una rimasterizzazione completa. Il capitolo uscito a cavallo tra l'attuale e la scorsa generazione sarà pubblicato su entrambe le piattaforme il 20 marzo e si intitolerà proprio Assassin's Creed Rogue Remastered . Come potete notare dal trailer d'annuncio ufficiale, le nuove versioni di Rogue saranno anche completamente compatibili con le console di fascia alta di entrambe le famiglie: PlayStation 4 Pro e Xbox One X .

"In aggiunta all'ottimizzazione in 4K, Assassin's Creed Rogue Remastered vanta una migliore risoluzione delle texture e delle ombre, un migliore rendering ambientale e nuovi effetti visivi, rendendo ancor più vivi i selvaggi paesaggi Artici e portandoti in una New York più affascinante che mai. La nuova versione raccoglie anche tutti i contenuti aggiuntivi del gioco originale, fra cui due missioni bonus - L'armatura di Sir Gunn e L'assedio di Fort de Sable - e tutte le armi, outfit e oggetti di personalizzazione inclusi nei pacchetti Esploratore e Maestro Templare. In più, sarà disponibile anche un ulteriore elemento aggiuntivo: i vestiti del leggendario Bayek di Assassin's Creed Origins.



Uscito inizialmente solo per PS3, Xbox 360 e PC, Assassin's Creed Rogue unisce il tradizionale gameplay a piedi con l'esplorazione navale, portando i giocatori a bordo di una nave rompighiaccio - la Morrigan - nei panni di un ex Assassino ora divenuto un Templare cacciatore di teste. Finalmente sarà possibile vivere questo conflitto millenario da un altro punto di vista, provando l'emozione di colpi di scena e cambi di schieramento mai provati prima", si legge nella descrizione ufficiale del gioco di Ubisoft.