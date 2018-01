Assassin's Creed Origins si arricchisce col New Game +

Ubisoft ha annunciato l'arrivo di una caratteristica molto richiesta dagli appassionati di Assassin's Creed Origins: a breve il gioco verrà aggiornato con l'introduzione della modalità New Game +.



La notizia proviene dal Community Manager di Ubisoft, che ha dichiarato su Reddit "il New Game + sta arrivando. Presto daremo altre informazioni a riguardo".



Sappiamo che la pianificazione dei contenuti scaricabili di Assassin's Creed Origins è tracciata fino a marzo, ma l'azienda francese potrebbe fare uno strappo alla regola per accontentare quanto prima i fan in attesa della modalità per una nuova partita.



Assassin's Creed Origins è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC dallo scorso ottobre.