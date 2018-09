Il 5 ottobre si avvicina: Assassin's Creed Odyssey, ambientato nell'Antica Grecia durante la guerra del Peloponneso, sta per arrivare nei negozi nei formati PC, PS4 e Xbox One e Ubisoft ha deciso di celebrare l'occasione con l'ultimo trailer prima del lancio. Potete ammirarlo all'interno di questa notizia, in attesa dell'immancabile recensione che pubblicheremo nei prosismi giorni: restate sintonizzati sulle pagine di Mastergame!