17 settembre 2018 10:22 Assassinʼs Creed Odyssey, il pass stagionale includerà la riedizione di Assassinʼs Creed III Ubisoft svela i piani post-lancio per il nuovo capitolo della saga, con un Season Pass molto succoso

Ubisoft ha svelato i contenuti che saranno disponibili dopo il debutto di Assassin's Creed Odyssey, come parte del consueto pass stagionale che offrirà l'accesso a tutta una serie di contenuti post-lancio.



Tra questi spicca anche Assassin's Creed III Remastered, riedizione in alta definizione del terzo capitolo della saga, che sulla falsariga di Far Cry 3 Classic sarà lanciato in anteprima per coloro che sceglieranno di acquistare il pass di Assassin's Creed Odyssey, salvo poi essere messo in vendita separatamente dopo qualche settimana per tutti coloro che vorranno acquistarlo.

Ma non è tutto: il pass stagionale di Odyssey permetterà di fare la conoscienza del primo assassino a brandire l'iconica lama celata, grazie a una miniserie chiamata Legacy of the First Blade che sarà disponibile da dicembre e proporrà un nuovo episodio ogni sei settimane. Al termine di questa serie, Ubisoft lancerà un secondo arco narrativo episodico chiamato The Fate of Atlantis, che permetterà di scoprire le origini e le sorti della leggendaria città sommersa. Questa miniserie sarà disponibile dalla primavera 2019, con molteplici episodi lanciati a distanza di sei settimane l'uno dall'altro.



Il pezzo forte del pacchetto, come dicevamo in apertura, sarà però l'edizione rimasterizzata di Assassin's Creed III, che potrà contare su un comparto grafico in 4K e HDR su PC, PlayStation 4 Pro e Xbox One X e sarà lanciato con tutti i DLC del gioco originale: Benedict Arnold, Segreti Nascosti e La Tirannia di Re Washington. Non mancherà infine Assassin's Creed: Liberation Remastered, riedizione in alta definizione del gioco lanciato originariamente su PSP.