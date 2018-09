Arriva l'Enciclopedia di Hyrule, il libro dedicato a The Legend of Zelda

Dalla scorsa settimana è disponibile in Italia un nuovo, interessantissimo volume legato al mondo dei videogiochi e, in particolare, a una delle saghe più amate create da Nintendo.



Si tratta di The Legend of Zelda: L'Enciclopedia di Hyrule, un volume da oltre 320 pagine che racchiude storie, retroscena, curiosità e segreti sulla serie di giochi di ruolo realizzati dall'azienda giapponese sin dalla prima apparizione in 8-bit avvenuta nel 1986 sulla storica console NES.