Apple: no ai giochi di Steam su iPhone e iPad

L'applicazione Steam Link non uscirà su dispositivi iOS: è quanto annunciato da Valve, che con uno scarno comunicato ha rivelato che Apple avrebbe impedito la pubblicazione dell'app su iPad e iPhone dopo aver inizialmente approvato la sua distribuzione su App Store (l'app resta disponibile su Google Play per gli utenti di device Android). Lo scopo dell'applicazione è quello di consentire a chi acquista giochi sulla piattaforma di Valve, Steam (disponibile per PC e Mac), di poter giocare in modalità remota utilizzando lo schermo del proprio smartphone o tablet, ovviamente collegato a un controller Bluetooth compatibile.



Stando al report di Valve, Apple avrebbe dapprima approvato la pubblicazione di Steam Link lo scorso 7 maggio, dando il via libera a Valve per la condivisione della notizia, arrivata puntualmente il 9 maggio con un comunicato stampa ufficiale. Il giorno successivo è arrivato un clamoroso dietrofront da parte della stessa Apple, che avrebbe contattato Valve per comunicare l'errore da parte del team che si occupa di verificare la bontà delle applicazioni prima dell'esordio su App Store, citando tutta una serie di conflitti commerciali nelle linee guida del negozio digitale per iOS che non sarebbero state rispettate da Valve. Non sono note motivazioni più chiare al momento, ma è lecito ipotizzare che il colosso di Cupertino non veda di buon occhio un'App che rappresenta una "finestra" su un negozio gestito da un'altra società, con tutte le problematiche che ne derivano in termini di controllo dei contenuti (recentemente Steam ha dato un giro di vite sui giochi "sexy", argomento inviso a Cupertino fin dai tempi di Steve Jobs) e di monetizzazione.