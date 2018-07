Anthem si mostra in azione: 20 minuti di gioco da Los Angeles

Dopo la presentazione all'evento EA Play 2018 di giugno, Anthem torna a mostrarsi in un lungo video gameplay che vi permette di scoprire la stessa porzione di gioco testata dalla stampa presente a Los Angeles.



Il video mostra i quattro diversi telai robotici disponibili per gli Specialisti, con differenti abilità per ciascun esoscheletro e alcuni punti in comune, come ad esempio la possibilità di volare in qualsiasi direzione oppure di restare sospesi a mezz'aria per mirare dall'alto. Ogni telaio avrà una super abilità diversa che gli consentirà di avere un ruolo preciso nella squadra.