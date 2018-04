Annunciato Serious Sam 4: Planet Badass, primo video

Devolver Digital ha ufficializzato lo sviluppo di Serious Sam 4: Planet Badass, nuovo capitolo della saga sparatutto sopra le righe di Croteam dopo anni d'assenza dalla scena, un ritorno che gli sviluppatori definiscono "esplosivo".



Planet Badass sarà svelato ufficialmente a giugno in occasione dell'E3 2018, ma nel frattempo è disponibile il primo teaser trailer ufficiale rilasciato dagli sviluppatori.



Non c'è ancora una vetrina di lancio per il gioco, ma è stato confermato che l'uscita avverrà inizialmente solo su PC in formato digitale su Steam.