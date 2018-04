Annunciato GTA 5 Premium Online Edition

Si vociferava da tempo e alla fine era tutto vero: Grand Theft Auto V tornerà nei negozi con un'edizione aggiornata e ricca di contenuti per la modalità multiplayer Grand Theft Auto Online.



La nuova confezione si chiama Grand Theft Auto V: Premium Online Edition ed è già disponibile per l'acquisto per PC, PlayStation 4 e Xbox One al prezzo consigliato di €69,99.



Questa è la descrizione ufficiale della nuova versione del gioco campione d'incassi (è il prodotto d'intrattenimento più redditizio di sempre, ve ne abbiamo parlato qui):



"Grand Theft Auto V: Premium Online Edition comprende l'esperienza di gioco completa di Grand Theft Auto V, il mondo in continua evoluzione di Grand Theft Auto Online, e tutti gli aggiornamenti e i nuovi contenuti, come Il colpo dell'apocalisse, Traffico d'armi, Contrabbandieri, Centauri e molto altro. Otterrai anche il Criminal Enterprise Starter Pack, la scorciatoia migliore per chi ha appena iniziato a cimentarsi con GTA Online e vuole avviare al meglio il suo impero del crimine, usufruendo fin da subito dei contenuti più popolari ed emozionanti per un valore di oltre 10.000.000 di GTA$ e 1.000.000 di GTA$ omaggio da spendere liberamente all'interno del gioco".



Grand Theft Auto V: Premium Online Edition sostituirà le edizioni in vendita nei negozi fisici, mentre l'edizione digitale sarà disponibile su Steam, PlayStation Store e Xbox Store a partire da un giorno non meglio specificato di questa settimana. Quello presente in questo articolo è l'artwork della nuova copertina del gioco.