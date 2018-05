Al via la Stagione 4 di Fortnite

Continua inarrestabile il cammino di Fortnite, il successo di Epic Games, i creatori di Unreal e Gears of War, che nella sua versione battle royale per console è appena diventato il gioco free-to-play più grande di sempre (ve ne abbiamo parlato qui).



Il gioco, infatti, si è appena aggiornato con la quarta stagione di contenuti, riservati sia al gioco base che alla famosissima battle royale, come potete notare nella descrizione ufficiale della Stagione 4:



"La Stagione 4 inizia col BOTTO. I frammenti di un'enorme cometa si sono schiantati sulla mappa, modificando il paesaggio. Sfida la gravità grazie alle Rocce salterine e scopri nuovi modi di giocare. Vieni a scoprire le conseguenze dell'impatto mentre potenzi il tuo Pass battaglia e conquista un bottino mai visto. È arrivato il Pass battaglia della Stagione 4 con 100 livelli di nuove e fantastiche ricompense, tra cui nuovi oggetti estetici, emote e spray. Inizia una maratona cinematografica nella nuova serie di incarichi di Salva il mondo: Spaccatutto! La parte 1 inizia con cinque incarichi e una missione monumento. Ray è scomparsa e nessuno sa dove sia. Con l'aiuto di Spitfire e Lok, indaga sulla cometa e preparati a reclutare una squadra di supereroi. Trova Ray e riportala a casa!"



L'aggiornamento è già disponibile ed è ottenibile tramite il Pass Battaglia, acquistabile nel negozio del gioco per 950 V-Buck, la valuta interna del titolo: considerate che, se non avete ottenuto tale cifra giocando, potete velocizzare l'acquisto pagando €9,99 reali per 1000 V-Buck.