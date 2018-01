Age of Empires IV e Forza Horizon 4 su Xbox potrebbero essere realtà

Nelle ultime ore Xbox One è stata protagonista di alcune voci di corridoio riguardanti i suoi prossimi giochi.



Per quanto questo articolo debba essere classificato come notizia non ufficiale, già in passato la fonte delle informazioni ha svelato diversi annunci con netto anticipo rispetto alle mosse di Microsoft, quindi, con le dovute cautele, andiamo a vedere di cosa si sta parlando in rete:



- Dovrebbe essere in sviluppo un nuovo Fable, serie di giochi di ruolo firmata dal "defunto" studio di sfiluppo Lionhead, sviluppato da un team inglese col nome in codice di Wisdom.

- Il prossimo capitolo della serie di giochi di corse Forza, ovvero Forza Horizon 4, dovrebbe essere ambientato in Giappone.

- È in sviluppo anche un nuovo titolo della serie Perfect Dark, che a differenza dei suoi predecessori dovrebbe essere uno sparatutto in terza e non in prima persona. Tra gli sviluppatori c'è anche parte di The Coalition, i responsabili di Gears of War, a fare da supporto.

- Age of Empires IV, già ufficiale per PC, uscirà in tempi brevi anche su Xbox One.

- Ci sarà una modalità online con tantissimi giocatori per Halo.

- In lavorazione c'è anche un gioco a base di robot giganti.



Continuate a seguirci per scoprire tutte le novità sul mondo della famiglia di console Xbox One e se questi dettagli trapelati in rete si riveleranno essere veri.