Age of Empires: Definitive Edition arriva a febbraio

Microsoft ha svelato ai giocatori di tutto il mondo che Age of Empires: Definitive Edition sarà disponibile il 20 febbraio su PC. Il prezzo per portarsi a casa il gioco, che sarà pubblicato solo digitalmente, è di €19,99.



Nella stessa occasione è stata anche confermato che la beta multiplayer del gioco, attiva da tempo, verrà aperta a nuovi giocatori a partire da lunedì 29 gennaio.



Inizialmente Age of Empires: Definitive Edition, una versione rimasterizzata, pulita e arricchita del primo, storico Age of Empires, era previsto per il 19 ottobre 2017, ma poi è stato rimandato improvvisamente a pochi giorni dal lancio.



La sua pubblicazione anticiperà quella del nuovo capitolo, Age of Empires IV, su cui purtroppo mancano ancora informazioni dettagliate.