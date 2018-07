"GTA 6 uscirà nel 2019" compare su GTA Online, ma Rockstar smentisce

Nelle scorse ore i fan di GTA hanno scoperto la presenza di un messaggio all'interno di GTA Online (modalità multiplayer del pluripremiato Grand Theft Auto V) nel quale si parlava di un possibile lancio di GTA 6 nel 2019. L'annuncio, apparentemente firmato da Rockstar Games, è stato realizzato in realtà da un gruppo di cosiddetti modder che ha trovato il modo di aggiungere la frase che vedete di seguito al gioco e spacciarla per un messaggio ufficiale da parte del team di sviluppo ufficiale della saga.

Non si è fatta certo attendere la risposta di Rockstar, che sul proprio profilo Twitter ha confermato come il presunto annuncio fosse ovviamente falso e opera di un hacker, che ha fatto uso di mod per far comparire il messaggio all'interno della modalità online di GTA V.