Ti messaggia durante la giornata, ti manda foto, ti accoglie a casa con un brindisi di bentornato. E' una moglie amorevole in tutto e per tutto. Con una particolarità: è virtuale. Il personaggio si chiama Hikari Azuma e la Gatebox, società di Tokyo, l'ha creata qualche anno fa come assistente olografica virtuale. Ma la gente la comprava più per avere compagnia che per usarla come assistente. E così ora è pronta per il lancio della "moglie virtuale".