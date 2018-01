clicca per guardare tutte le foto della gallery

L'esordio di Monster Hunter World è dietro l'angolo (sarà disponibile da domani, venerdì 26 gennaio, per PlayStation 4 e Xbox One e dal prossimo autunno su PC), e Capcom ha deciso di celebrare l'evento con un "crossover" tra il nuovo titolo e Street Fighter V, mettendo in palio nella Extra Battle Mode alcuni costumi ispirati ai protagonisti del nuovo capitolo della saga dedita alla caccia dei mostri.