Rockstar Games, lo studio di sviluppo che ha dato i natali a GTA, ha aggiornato il sito ufficiale di Red Dead Redemption 2 con nuove immagini che ci mostrano la natura, la caccia e la pesca, attività profonde e fondamentali per il gioco più atteso dell'anno, in arrivo il 26 ottobre su PS4 e Xbox One.