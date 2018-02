28 febbraio 2018 10:10 Videogiochi in 4K e HDR: cosa sono e quali console li supportano? Sono sempre di più i videogiochi in 4K-HDR disponibili per le console di ultima generazione. Ecco come goderseli al meglio

4K e HDR. Due termini ai quali ci siamo ormai abituati quando parliamo di gaming su console e PC, ma che ancora oggi possono creare un po’ di confusione agli utenti meno esperti che magari sono rimasti fermi a sigle in effetti più tradizionali e di facile comprensione come HD, Full HD o 1080p. Il 4K (o Ultra HD) è semplicemente un termine abbreviato per indicare un’immagine o un video con una risoluzione di 3840x2160 pixel circa (8,3 milioni di pixel), ovvero quattro volte il Full HD con i suoi 1920x1080 pixel (2 milioni di pixel).

Videogiochi con una risoluzione nativa in 4K non sono ancora la regola in ambito console, nonostante Xbox One X con il suo hardware capace di far girare nativamente già diversi titoli in 2160p (se a 30 o a 60 fotogrammi al secondo è poi un altro discorso), ma sono destinati a diventarlo presto. Naturalmente, per godere appieno di un gioco in 4K, bisogna avere anche un TV con un pannello 4K e qui, per fortuna, la scelta sul mercato è ormai vastissima e si parte anche da poco più di 400 euro per un LCD Ultra HD da 40’’ (non top di gamma chiaramente).



Più variegato invece il discorso relativo all'HDR, termine già ben conosciuto in ambito fotografico da diversi anni che indica un procedimento con il quale, scattando a diverse esposizioni e sommando e processando via software le immagini, si ottengono fotografie dal notevole impatto visivo grazie alla possibilità di riprodurre un numero incredibilmente maggiore di sfumature di colore e di dettagli nelle zone luminose e più scure. Un concetto che, abbinato al video (e quindi anche ai videogiochi), è destinato a rivoluzionare la fruizione visiva ancora più del 4K con il suo “semplice" aumento di risoluzione.



Questo perché, rispetto ai miliardi di sfumature di luce e colore che i nostri occhi sono in grado di percepire, gli schermi e i TV di oggi riescono a restituircene solo una piccola parte per quanto evoluti possano essere. L’HDR cerca proprio di superare questo limite e di proporre un’immagine quanto più vicina alla realtà a livello di colori, sfumature e picchi di luminosità.

Gli attuali TV con HDR e con pannelli a 10 bit riescono a rappresentare circa il 54% dei colori presenti nel mondo reale contro il 35% dei TV senza HDR, mentre i futuri pannelli a 12 bit sposteranno questa asticella fino al 76%. Non siamo ancora al 100% (e chissà mai se ci arriveremo), ma quel 20% in più di realismo cromatico assicurato dai TV HDR è già comunque un passo avanti notevole.



Il formato HDR più diffuso oggi è l’HDR10, che è poi lo stesso utilizzato in tutti i videogiochi in HDR e supportato da tutte le console casalinghe odierne (Nintendo Switch a parte). L’HDR10 non offre la stessa qualità di altri formati HDR come Dolby Vision e il neonato HDR10+, che seppur meno diffusi si caratterizzano per un’efficacia maggiore dell’effetto apportato dalla gamma dinamica estesa grazie alla possibilità di gestire i dati di colore in modo dinamico, aggiornandoli continuamente e non dovendo quindi basarsi su un'impostazione fissa.



Oggi quasi tutti i TV UItra HD in commercio, a parte pochi modelli estremamente economici, supportano almeno l’HDR10, ma volendo ci sono anche alcuni TV (molto pochi a dire il vero come nel caso di qualche modello di Sony) che fanno lo stesso pur montando un pannello Full HD. Oggi solo Xbox One S, Xbox One X, PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro supportano l’HDR e, nel caso di PlayStation 4 Pro e Xbox One X, anche in concomitanza con il 4K. In attesa della generazione 8K (ma ci vorranno ancora anni), giocare oggi in 4K/HDR è in pratica “il massimo” offerto dalla tecnologia per quanto riguarda l’aspetto grafico-visivo e i titoli giocabili in questa configurazione top sono ormai diversi.



Su Xbox One X parliamo infatti di decine di giochi tra quelli già disponibili e quelli attesi a breve sul mercato, mentre su PlayStation 4 Pro la situazione è un po’ più complessa visto che non tutti i titoli HDR sono anche in 4K e quelli in 4K vanno divisi tra 4K nativo (con un’ulteriore distinzione tra quelli capaci di un aggiornamento a schermo di 30 e 60 fps) e 4K ottenuto con particolari tecniche che consentono di spalmare su uno schermo 4K un'immagine realizzata a risoluzione inferiore (il checkerboard rendering, utilizzato - anche se in misura minore, anche su Xbox One X).