SNES: la console della consacrazione di Nintendo

Giocare con la maggior parte dei titoli del Super Nintendo Entertainment System, per gli amici SNES, rimane una gioia assoluta anche oggi nel 2018, che sia la prima o la quindicesima volta che lo fate. Ci si diverte un mondo ancora oggi ad affrontare e scoprire i segreti dei livelli con Super Mario World, darsela di santa ragione a Super Street Fighter II o scoprire mondi alieni nei panni della cacciatrice di taglie Samus Aran in Super Metroid.



È forse anche per questo che Nintendo ha deciso, in tempi recenti, di riproporre una delle sue console più riuscite di sempre, dal punto di vista della qualità e della quantità dei giochi, in versione mini. Ma la verità assoluta è che l'epoca 16 bit è stata profondamente segnata dal SNES e dal modo di fare le cose di Nintendo, che, pensate, aveva anche commissionato a Sony un lettore CD come espansione per la sua seconda console da casa. Quell'espansione fu poi scartata dalla casa di Super Mario e nacque la prima PlayStation, ma questa è un'altra storia.



Oggi, invece, su Mastergame celebriamo il successo incredibile del secondo Nintendo, quello coi controller con quattro tasti frontali colorati e la scocca grigia destinata ad ingiallirsi.



Nella galleria seguente, che vi invitiamo ad allargare a tutto schermo per leggere le descrizioni, trovate quelli che - secondo noi - sono i giochi più rilevanti pubblicati per il Super Nintendo Entertainment System.