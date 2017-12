30 novembre 2017 07:23 PS4 Top 10: I migliori giochi

Se avete appena portato a casa una PlayStation 4 (congratulazioni!), vi proponiamo un elenco di 10 giochi che, prima o poi, dovete assolutamente regalarvi. Si tratta di una selezione che non tiene in considerazione i giochi più attuali e/o le serie che escono con una certa frequenza. Lo scopo è farvi recuperare giochi bellissimi che in questi mesi hanno meno visibilità. Quella che segue non è una classifica, i 10 giochi che vi segnaliamo sono più o meno tutti sullo stesso (altissimo) livello.

BLOODBORNESi tratta di uno dei giochi più belli per PS4, la prima esclusiva a dare pieno senso al parco giochi della nuova console Sony. È un soulslike (il genere di giochi di ruolo super-impegnativi creato da From Software con Demon's Souls e Dark Souls) dall’ambientazione marcia e spettacolare, che vi impegnerà moltissimo, ripagandovi però con immense soddisfazioni e con una qualità straordinariamente alta per level design e direzione artistica, come spieghiamo nella nostra recensione. Disponibile nella Game of the Year Edition che comprende l’ottimo DLC The Old Hunters.

GRAND THEFT AUTO VIl più recente capitolo della famosissima saga creata da Rockstar è anche uno dei migliori in assoluto, per qualità grafica, densità dell’open world e, come al solito, livello altissimo di dialoghi e sceneggiatura. Se poi giocate anche online, potrebbe durarvi per sempre.

THE LAST OF US REMASTEREDNaughty Dog ci ha deliziato con le saghe di Crash Bandicoot (PlayStation), Jak and Daxter (PS2) e Uncharted (PS3 e PS4), ma forse il capolavoro assoluto della software house californiana è The Last of Us. Una drammatica e meravigliosa storia di rapporti umani in un mondo post-apocalittico, uscita originariamente per PS3 e poi rimasterizzata per PS4 in un’edizione che comprende il DLC Left Behind. Imperdibile.

UNCHARTED 4Ancora Naughty Dog, stavolta con il capitolo conclusivo delle avventure di Nathan Drake. Uno dei giochi tecnicamente meglio realizzati per PS4, Uncharted 4 è un’avventura d’azione caratterizzata anche da dialoghi scritti meravigliosamente. Se vi piace il genere, non sottovalutate anche l’ottimo spin-off Uncharted: L’Eredità Perduta.

THE WITCHER 3: WILD HUNTUno dei migliori giochi di ruolo di questa generazione e forse anche di sempre, l’avventura di Geralt di Rivia, realizzata da CD Projekt Red e ispirata ai romanzi di Andrzej Sapkowsi, è ambientata in uno spettacolare mondo aperto e caratterizzata da una straordinaria qualità narrativa. Ottima anche la veste grafica, che di recente si è avvalsa del supporto a PS4 Pro. Disponibile nella Game of the Year Edition che include le due eccezionali espansioni Hearts of the Stone e Blood and Wine. Non perdetevi la nostra recensione.

HORIZON ZERO DAWNIncredibile esordio di Guerrilla nel campo dei giochi di ruolo open world. Lo sviluppatore olandese si occupava fondamentalmente di sparatutto in soggettiva (Killzone), ma questa prima prova è straordinaria e ci regala uno dei migliori giochi attualmente disponibili per PS4. Ambientazione post-post-apocalittica incredibilmente ispirata, trama dall’eccezionale gusto fantascientifico e avvincenti combattimenti contro macchine che hanno le sembianze di dinosauri. Disponibile dal 6 dicembre nella Complete Edition che include il bel DLC The Frozen Wilds.

NIER: AUTOMATAIl gioco di ruolo e d’azione realizzato da Yoko Taro e Platinum Games è, dal punto di vista tecnico, inferiore a tutti gli altri titoli menzionati in questa selezione. Ma è, senza alcun dubbio, il più geniale di tutti. L’opera del visionario Taro stravolge tutte le regole strutturali dei videogiochi a cui siamo abituati e si avvale anche di una colonna sonora indimenticabile. Se cercate emozioni videoludiche forti, le troverete qui.

DARK SOULS IIIOltre al meraviglioso Bloodborne, From Software ha estratto dal cilindro anche un bellissimo terzo capitolo per la sua saga più famosa. Direzione artistica spettacolare, level design magistrale, colonna sonora memorabile e il solito fantastico equilibrio tra difficoltà e gratificazione. Disponibile nella Deluxe Edition con i due DLC Ashes of Ariandel e The Ringed City.

METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAINL’ultimo gioco curato dall’amatissimo Hideo Kojima prima della rottura con Konami è un Metal Gear Solid atipico per la serie, ma valido sotto tantissimi aspetti, con una gustosissima interpretazione delle dinamiche open world.