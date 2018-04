PlayStation 3: la terza console Sony

In seguito al successo successo incredibile di PS2, una macchina da gioco che ha registrato numeri spaziali e dato vita a una ludoteca semplicemente infinita, Sony ha arrancato per un po', complice il lancio di Xbox 360, che anticipò tutti con una console versatile, connessa e alla portata di tutti.



Il lancio di PlayStation 3, infatti, non è stato dei più floridi: la console costava davvero troppo per le tasche del videogiocatore medio (€599 in Italia) e i titoli in grado di giustificare tale prezzo scarseggiavano.



Poi arrivò l'inversione di rotta con la revisione e il "form factor" slim, un numero sconfinato di capolavori multipiattaforma, l'abbonamento al PlayStation Plus con giochi in regalo ogni mese e, soprattutto, delle vere e proprie pietre miliari: Demon's Souls, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, la saga di Uncharted, The Last of Us e tanti altri.



Ancora oggi PS3 tiene botta con capolavori e successi molto recenti, come Persona 5 e Destiny, e noi di Mastergame abbiamo deciso di celebrarla con una galleria, che vi consigliamo di aprire a tutto schermo, con quelli che, a nostro parere, sono i suoi capolavori indiscussi.