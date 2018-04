Nintendo Wii: la console per tutti

È stata la console più dirompente degli ultimi anni, se non dell'intera storia dei videogiochi: dal GameCube, macchina da gioco offuscata dai grandi numeri del successo di PlayStation 2, nacque Wii, una console piccola, incapace di riprodurre i giochi in alta definizione che stavano spopolando in quegli anni con Xbox 360 e PS3, ma in grado di raggiungere l'obiettivo più importante: far divertire chiunque.



Il merito fu tutto del colpo di genio di Nintendo, una rivoluzione partita sin dal nome in codice della console, Revolution, basata tutta sul sistema di controllo della bianca console: un telecomando, il cosiddetto Wii Mote, in grado di leggere i movimenti della mano tramite dei giroscopi e di rilevare con precisione il puntamento verso il televisore, grazie a un illuminatore a infrarossi da posizionare sotto al televisore e a un sensore montato sulla parte anteriore del telecomando.



Wii arrivò sul mercato con un gioco incluso nella confezione che sarebbe bastato da solo per anni a milioni di famiglie, Wii Sports, ma portò con se decine di capolavori che, chi più, chi meno, reinterpretavano i loro punti di forza per adattarsi al nuovo, rivoluzionario sistema di controllo marchiato Nintendo: Super Mario, Zelda, Metroid, ma anche giochi di aziende esterne come Resident Evil, Silent Hill e tante, tantissime novità, come Zack & Wiki, Mad World e No More Heroes.



In questa galleria, che vi consigliamo di aprire a tutto schermo, abbiamo selezionato quelli che, secondo noi, sono i videogiochi più rappresentativi della console Nintendo.