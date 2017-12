30 novembre 2017 11:52 Nintendo Switch: una console da casa... e portatile! Nintendo si rilancia con una console che unisce le due anime dellʼazienda giapponese: divertimento casalingo e portatile.

Non solo PlayStation 4 e Xbox One, da qualche mese c’è anche Switch, la nuova console di Nintendo. Lanciata a marzo ha già convinto milioni di giocatori in tutto il mondo, grazie a una filosofia tanto particolare quanto pratica e a un buon numero di giochi già disponibili.

L'IDEA DI SWITCHCome suggerisce il nome stesso, che si rifa al concetto di scambio e di avvicendamento, Switch unisce due concetti in un’unica console. Può essere utilizzata sia fuori di casa grazie allo schermo multi-touch integrato da 6.2 pollici e ai controller ai suoi fianchi, quanto collegata al televisore in salotto: non si smette mai di giocare. In questo caso la console viene inserita in una base che comunica con il televisore e viene alimentata per mantenere sempre carico Switch. I due controller (chiamati Joy-Con) vengono letteralmente sfilati dal corpo della console e possono essere usati assieme a un alloggio incluso nella confezione per formarne uno più tradizionale.

Switch: la console ibrida di Nintendo IGN 1 di 9 IGN 2 di 9 IGN 3 di 9 IGN 4 di 9 IGN 5 di 9 IGN 6 di 9 IGN 7 di 9 IGN 8 di 9 IGN 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Ma le risorse della console non finiscono qui. Switch può essere appoggiato ovunque grazie a un piccolo cavalletto e, a quel punto, i due Joy-Con in dotazione sono perfetti per organizzare partite con un amico. Ognuno ne usa uno e se anche la dotazione di pulsanti è ridotta, in molti casi è sufficiente per divertirsi. Per rendersene conto basta pensare a Mario Kart 8 Deluxe, la riedizione arricchita del gioco pubblicato qualche anno fa per Wii U. Giocare in due, ovunque, a Mario Kart, piuttosto che a FIFA 18 o a NBA 2K18 è comodissimo e per la prima volta lo si può fare con una qualità da console casalinga.



Switch è anche compatibile con tutti gli amiibo ed è possibile catturare immagini di gioco in qualsiasi momento utilizzando un pulsante posto sul Joy-Con sinistro. Alcuni giochi consentono anche di salvare dei video di 30 secondi. Sia immagini che video possono essere condivisi attraverso Twitter o Facebook. Inoltre una app gestibile da smartphone e tablet consente di monitorare il tempo speso sulla console dai bambini ed esiste un sistema interno che impedisce di utilizzare giochi non adatti a determinate fasce di età.

I LIMITICi sono per forza di cose dei limiti. Tutto l’hardware di Switch è inserito nella console, che è resistente, ben costruita e leggera… e anche piuttosto piccola tutto sommato. Impossibile, quindi, aspettarsi la stessa resa di una PlayStation 4 o di un Xbox One (decisamente più grandi e senza problemi di batteria, quella di Switch assicura dalle 3 alle 6 ore a seconda del gioco). Lo schermo da 6.2 pollici, inoltre, presenta una risoluzione massima di 1280x720 pixel, mentre una volta che si è collegati al televisore si arriva fino ai 1920x1080 pixel (rispettando lo standard Full HD). Siamo lontani dai 4K della concorrenza, ma la portabilità e la comodità di Switch sono le armi su cui vuole puntare Nintendo.



I servizi online sono tutti da scoprire, nel senso che una parte di questi verrà attivata solo a inizio 2018. Al momento è possibile giocare online gratuitamente, aggiungere i propri amici a un elenco personale, ma poi è di fatto impedita qualsiasi comunicazione (vocale o testuale che sia). A oggi esiste una sola eccezione: appoggiandosi a una app per smartphone e tablet si può chiacchierare con i propri amici durante le partite a Splatoon 2. I servizi online in arrivo nel 2018 prevedono abbonamenti da un mese (3,99 Euro), 3 mesi (7,99 Euro) e 12 mesi (19,99 Euro). Nelle sottoscrizioni saranno inclusi anche dei giochi digitali che hanno fatto la storia di Nintendo, proposti a cadenza mensile

Nintendo Switch: i quattro assi nella manica IGN 1 di 4 IGN 2 di 4 IGN 3 di 4 IGN 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci GIOCHI, PERIFERICHE E PREZZIIn meno di dieci mesi Switch si è già assicurata una buona libreria di videogiochi, ma come sempre tutto dipende da quello che si cerca. Chi è appassionato al mondo di Nintendo non può farne a meno: The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Super Mario Odyssey sono tra i migliori in assoluto delle rispettive serie e accanto a loro ci sono le sparatorie inchiostrate di Splatoon 2, il picchiaduro a base di pugni a molla che risponde al nome di ARMS o le corse più crudeli di sempre, quelle di Mario Kart 8 Deluxe (qui potete trovare quelli che per noi sono i 10 migliori giochi per Switch).



Tutti i giochi possono essere acquistati anche in digitale e scaricati attraverso il negozio online a cui si accede direttamente dalla console. Qui è possibile pagare con carta di credito, carte prepagate acquistate in negozio o attraverso PayPal. I giochi più tradizionali, quelli che si ritrovano anche con le rispettive confezioni nei negozi veri e propri, chiedono dai 29 ai 69 Euro circa, con una media che si ferma tra i 49 e i 59 Euro. Sullo store digitale, invece, si trova un po’ di tutto: dall’Euro in su. Attenzione però: se avete intenzione di affidarvi al digitale, è praticamente obbligatorio acquistare una scheda microSD per aumentare lo spazio a disposizione. Switch offre di serie solo 32 GB interni alla console e finiranno molto, molto presto.