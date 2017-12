NES: il primo grande passo di Nintendo

Super Mario Bros. , Duck Hunt , Gradius e tanti altri capolavori: chi si definisce amante dei videogiochi, non può non essere passato per una console Nintendo e, probabilmente, il NES è stata "la console" di molti videogiocatori della prima ora. Conosciuta in Italia anche con il semplice e amichevole nominativo maschile "il Nintendo", il Nintendo Entertenment System è stata una delle macchine da gioco più famose e dirompenti degli anni a cavallo tra il decennio degli '80 e quello dei '90 .

Il NES è stato come una scintilla per tantissimi autori e serie che ancora oggi dettano legge nel mondo dei videogiochi e deliziano i palati di milioni di giocatori. E non stiamo parlando solo delle saghe di Nintendo, che sono cominciate quasi tutte proprio con dei giochi per NES, ma anche quelle di produttori esterni, come Final Fantasy, Castlevania, Ninja Gaiden e Ghosts 'n Goblins. In questa galleria di immagini potete dare uno sguardo a molti di questi, rispolverando la memoria, ma anche scoprendoli per una prima volta.



Molti di questi titoli fanno anche parte della recente versione mini della console, andata a ruba nel Natale del 2016 e che tornerà presto nei negozi. Quindi se avete intenzione di recuperare qualche gioco, non c'è nemmeno bisogno, come in altri casi, di spendere i vostri risparmi con improbabili e costosissime aste online.



Nella galleria seguente, che vi invitiamo ad allargare a tutto schermo per leggere le descrizioni, trovate quelli che - secondo noi - sono i giochi più rilevanti pubblicati per il Nintendo Entertainment System.