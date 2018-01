Minecraft: i primi passi per creare il proprio mondo

Avete scaricato Minecraft, e ora il vostro computer è pronto per aprirvi le porte a un intero ecosistema costruito per voi e per la vostra creatività . Tenete a bada la fretta, perché le prime scelte importanti per la vostra partita dovrete compierle ancora prima di cominciare . Infatti, per godervi la modalità giocatore singolo, occorre pensare bene a come creare il proprio mondo.

Seme per il generatore di mondi: il cosiddetto seme è, in sostanza, un "nome" che Minecraft assegna a una specifica mappa. Inserendo il codice di un seme si riprodurrà nella propria partita quello stesso mondo (a patto che le versioni del gioco corrispondano), invece di generarne uno casualmente. Se siete alle prime armi, vi consigliamo di lasciare vuoto questo campo.



Strutture: lasciando su "Sì" questa funzione, Minecraft collocherà in alcune zone del mondo villaggi abitati, templi, segrete e molto altro. Ognuna di queste strutture vi permetterà di accedere a contenuti particolari, quindi vi sconsigliamo di disattivarla!



Comandi: funzione avanzata, che permette di inserire stringhe di comando nel text box durante la partita. Non risulta fondamentale per l’esperienza di gioco, per cui se si tratta della vostra prima avventura potete lasciarlo disattivato.



Baule bonus: funzione pensata per i giocatori novizi. Se la attiverete, dopo la generazione del mondo troverete vicino a voi un baule contenente del cibo, della legna ed i primi attrezzi di cui avrete bisogno. Oltre a questo, intorno ci saranno quattro torce: prendetele, scopriremo nei prossimi tutorial che si tratta di oggetti fondamentali per la vostra sopravvivenza.



Tipo di mondo: lasciando la selezione su Normale, Minecraft genererà un mondo in cui i biomi (le “regioni”, ognuna con un proprio ecosistema) si alterneranno in maniera classica. Selezionando Piatto, il nostro mondo sarà un’unica superficie piatta, formata da quattro strati di materiale di cui, premendo su “personalizza”, potremo decidere la natura. Biomi vasti invece, come suggerisce il nome, altera le dimensioni classiche dei biomi, aumentandole di circa sedici volte: è sconsigliato per chi vuole raggiungere diversi tipi di paesaggio con poco sforzo e in poco tempo. Un mondo Amplificato sarà molto più variabile in altitudine, dando vita a paesaggi più spettacolari ma che renderanno al giocatore difficoltosi gli spostamenti e potrebbero mettere alla prova i computer più datati. Vi sconsigliamo, se siete giocatori alle prime armi, di gettarvi in un mondo Personalizzato: come nel caso delle strutture, rimuovere elementi potrebbe impedirvi, in futuro, di accedere ad alcuni contenuti.



A questo punto siete pronti a cominciare la vostra partita. Nei prossimi tutorial affronteremo altri aspetti fondamentali del gioco in modalità sopravvivenza: non fateveli sfuggire, se avete intenzione di sopravvivere alle prime, oscure notti nel vostro nuovo mondo a cubetti.