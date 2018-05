Dopo avervi parlato delle versioni più pazze e costose, continua il nostro cammino nel particolare mondo delle edizioni da collezione dei videogiochi, diffusissime e apprezzatissime dagli appassionati negli ultimi anni.



Tra gli oggetti più richiesti e presenti in queste costose versioni dei titoli più famosi e di richiamo ci sono sicuramente le statue e le action figure dei protagonisti: un modo simbolico per celebrare gli eroi (ma in alcuni casi anche i malefici villain) delle avventure più apprezzate del mondo dei videogiochi. Pensate a Nathan Drake di Uncharted o Soldato 76 di Overwatch, ma anche al gigantesco e temibile Songbird di Bioshock Infinite.



Troverete questo e molto altro nella nostra galleria, che come sempre vi consigliamo di visualizzare a tutto schermo, con le statue più belle delle Collector's Edition. Secondo voi ne manca qualcuna? Fatecelo sapere!