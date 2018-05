11 maggio 2018 10:14 La Realtà Virtuale al Castello Sforzesco Nel cuore di Milano, allʼinterno di uno dei suoi monumenti più affascinanti, si può vivere un pezzo di passato. Virtualmente, sʼintende

Se passate dal capoluogo lombardo, un salto ce lo dovete proprio fare: il Castello Sforzesco non è solo uno dei simboli più riconoscibili di Milano, ma è anche un agglomerato di musei e mostre sorprendentemente interessanti.

C’è la sala d’arme medioevale, diversi soffitti dipinti da Leonardo, la Pietà del Rondanini-Michelangelo. Inoltre, le sale del Castello ospitano una mostra temporanea dopo l’altra. Da qualche giorno (e fino al 31 luglio 2018) c’è anche un’altra attrazione molto vicina al nostro mondo gamer.

Nella torre Falconiera, infatti, troverete quattro superPC dotati di visori per la Realtà Virtuale che vi fanno vivere l’esperienza unica di Beyond the Castle. È un videogame che vi fa vestire i panni di un arciere del 1400 e deve difendere la Torre da una serie di attacchi – niente di violento, i nemici sono dei bersagli di paglia o delle macchine da guerra che si muovono da sole.

Prima di tutto c’è una fase di allenamento, che spiega esaurientemente anche a chi non ha mai giocato a un videogame VR come interagire con il mondo virtuale, e poi ci si esercita un po’ con l’arco lungo e una colombina, un rudimentale fucile del tempo di Leonardo. Dopodiché, dovrete colpire i “nemici” dagli spalti della torre virtuale e vi verrà assegnato un punteggio. Per concludere l’avventura, ci si sposta davanti al laghetto di Santo Stefano, ora seppellito dalla viabilità milanese, per rispondere a qualche quiz sulla storia del Castello e per un selfie VR in armatura e picca. Marco Arena, fondatore della startup Beyond the Gate, ci ha detto “Stiamo cercando di portare questa esperienza in altri castelli italiani, come quello di Legnano”.