Intellivision: una promessa di libertà

Cosa accomunava tutti i bambini appassionati di videogiochi nei primi anni Ottanta? Tutti volevano un Intellivision. Le pubblicità sui giornalini e in televisione, infatti, celavano una promessa: la libertà videoludica totale. Una promessa che era più un sogno che altro, come spesso accadeva in quei casi, ma non era affatto campata in aria.



Intellivision colpiva i ragazzini di allora principalmente per due aspetti: il primo era la grafica, dotata di “omini” molto più definiti e animati in modo più morbido rispetto a quello che eravamo abituati a vedere su Atari. Il gioco del calcio, o la versione digitale di Dungeons and Dragons mostravano negli spot in TV animazioni che, ovviamente, oggi fanno sorridere, ma che allora erano davvero qualcosa di incredibile.