10 settembre 2018 06:18 Fortnite: guida alle sfide della settimana 9, stagione 5 Passeggiate sui monti vicino ai Condotti Confusi e visite alle teste di pietra.

Fan di Fortnite: Battaglia Reale, per qualche giorno ancora potrete cimentarvi nelle prove della settimana 9 nella quinta stagione del titolo targato Epic Games. Completandone almeno quattro verrete immediatamente ricompensati con 9000 punti esperienza.



Le sfide sono divise, come sempre, tra quelle disponibili per tutti gli utenti e quelle riservate a chi è in possesso del Battle Pass.

SFIDE AD ACCESSO LIBERO



Segui la mappa del tesoro trovata ai Condotti Confusi

Per trovare la stella nascosta sull'isola non serve, fortunatamente, trovare anche la mappa. Grazie agli amici di IGN, possiamo risparmiarvi la fatica:

Questa mappa mostra la posizione della stella, sulla montagna a nord dei Condotti Confusi e a sudovest rispetto al Profondo Stantio. Dirigetevi sulla porzione sud del piccolo monte, vicino a un piccolo accampamento. Lì apparirà la stella che cercate.



Infliggi danni con armi esplosive

Semplice e diretta. O forse più diretta che semplice. Infliggete un totale di 500 punti danno ai vostri nemici utilizzando le armi esplosive (granate, lanciarazzi, etc.) per completare questa sfida.



Accumulate punti acrobazia con un Carrello della Spesa o un ATK

Volare a bordo dei carrelli o dei kart vi farà guadagnare punti e questa sfida vi richiede di collezionarne 150000. Quanto più a lungo riuscirete a rimanere in aria, tanti più punti vi saranno assegnati. Costruite delle rampe per gettarvi da una buona altezza, oppure andate alla montagna per gli stunt, a nord del campo da calcio, e lanciatevi dal punto più alto.



Il problema? Un atterraggio impreciso può costarvi la vita. La chiave per riuscire a ridurre il danno subito è raddrizzare il kart o il carrello al momento dell'atterraggio. Cercate di mantenere il vostro veicolo quanto più parallelo possibile rispetto al suolo.

Dove si trovano gli ATK? L’area desertica della mappa ne è piena, sia nell’area della pista, sia vicino al distributore di carburante, sia a Palmeto Paradisiaco. Anche le Spiagge Snob ospitano un discreto un numero di veicoli (così come Passatempi Pomposi). Ne troverete uno anche a Crocevia del Ciarpame, Laboratorio della Latrina e al fortino in legno a nord del Bosco Blaterante.



SFIDE BATTLEPASS



Visitate le Teste di Pietra

Questa sfida vi richiede di fare visita a ognuna delle sette teste di pietra sparse per la mappa. Ecco le posizioni:

Per comodità, traduciamo in italiano i nomi delle diverse zone indicate.



- A Sud-est del Crocevia del ciarpame;

- A Nord del Tempio Tomato;

- A Ovest del Rifugio Stirato;

- A Nord-Ovest di Approdo Avventurato;

- A Sud-Est dei Condotti Confusi;

- A Nord del Boschetto Bisunto;

- A Nord-Ovest del Profondo Stantio.



Fase 1: Cerca un forziere alle Montagnole Maledette