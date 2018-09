Fortnite: guida alle sfide della settimana 8, stagione 5

A partire da oggi potrete cimentarvi nelle prove della settimana 8 della quinta stagione di Fortnite: Battaglia Reale . Completandone almeno quattro verrete immediatamente ricompensati con 8000 punti esperienza. Le sfide sono divise, come sempre, tra quelle disponibili per tutti gli utenti e quelle riservate a chi è in possesso del Battle Pass.

SFIDE AD ACCESSO LIBERO Piazzare Trappole A differenza delle precedenti sfide simili, questa richiede di piazzare dieci trappole , ma non richiede di eliminare nessuno con esse. Quindi, il vostro obiettivo è trovarne il maggior numero possibile e non individuare il luogo dove piazzarle in maniera intelligente.

Queste particolari anomalie sono state introdotte nella stagione 5: entrandovi verrete teletrasportati sopra di esse, a un altezza sufficiente da permettermi di planare verso altre posizioni.



Infliggere danni con il Piccone



Questa sfida vi chiede di infliggere un totale di 250 danni agli avversari, utilizzando solo il piccone. Può sembrare difficile, ma esiste un modo pratico per raggiungere l’obiettivo giocando in duo o in squadra: una volta atterrato un nemico, estraete il piccone e eliminate il malcapitato infliggendogli i 100 danni necessari.



Questa sfida vi richiede di eliminare gli avversari in un certo numero di aree, in un ordine prestabilito. Dopo aver completato la prima fase, la sfida si aggiornerà mostrandovi quella successiva. Non è necessario completarle in una sola partita. Ecco le tre disponibili questa settimana:



- Fase 1: elimina un avversario nel Boschetto Bisunto

- Fase 2: elimina un avversario nel Rifugio Ritirato

- Fase 3: elimina un avversario nelle Lande Letali