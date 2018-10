19 ottobre 2018 07:56 Fortnite: guida alle sfide della settimana 4, stagione 6 Scopriamo le nuove imprese per ottenere punti esperienza nel battle royale di Epic Games

A partire da oggi potrete cimentarvi nelle prove della settimana 4 della sesta stagione di Fortnite: Battaglia Reale. Completandone almeno quattro verrete immediatamente ricompensati con 5000 punti esperienza.



Le sfide sono divise, come sempre, tra quelle disponibili per tutti gli utenti e quelle riservate a chi è in possesso del Battle Pass. Scopriamole insieme.

SFIDE AD ACCESSO LIBERO



Suona il campanello di una casa con un nemico al suo intero in diverse partite

Una sfida piuttosto strana! I campanelli sono stati posizionati vicini alle porte di ingresso della maggior parte delle case, su tutta la mappa. Il vostro compito è di suonarlo quando un nemico si trova all’interno della struttura. Fatelo tre volte, in partite diverse, per completarlo. Potete trovare le posizioni dei campanelli sulla mappa:

Cerca una cassa di munizioni in diverse aree nominate

Aprite sette scatole di munizioni in altrettante zone diverse, tra quelle che, sulla mappa, hanno un nome. Non è necessario completare questa sfida in una sola partita: prendetevi tutto il tempo che vi serve.



Utilizza un Fortatile o un Super Fortatile in partite diverse

Fate uso di uno dei due oggetti in cinque partite differenti. La modalità Domina la Discoteca aumenta il numero di oggetti trovati nei forzieri, quindi può risultare comoda per completare questa sfida in fretta.



SFIDE BATTLEPASS



Spara a 3 bersagli presso tirassegno differenti

Ci sono sette nuovi tirassegni sulla mappa. Il vostro compito è trovarne uno, posizionarvi sopra il punto di attivazione, poi colpire i bersagli che spunteranno intorno a voi, distruggendone almeno tre entro la fine del tempo. I fucili a pompa hanno una rosa più ampia, ma altri tipi di armi vantano una rapidità di fuoco maggiore.

Dovete eseguire tutto questo in tre zone diverse. Utilizzate la mappa qui sopra per trovarle.



Atterra al Boschetto Bisunto

Una sfida a più fasi, che vi richiede soltanto di atterrare in una zona specifica. Ricordatevi che dovrete in ogni caso completare il match (vincendo o perdendo, è indifferente): non potete semplicemente atterrare e abbandonare la partita.



Ecco la lista delle successive zone dove dovrete atterrare:



- Atterra al Bosco Blaterante;

- Atterra al Profondo Stantio;

- Atterra al Parco Pacifico;

- Atterra al Palmeto Paradisiaco.



Balla sul tetto di una torre dell’orologio

Una seconda sfida divisa in più parti. La prima vi richiede di atterrare sulla torre dell’orologio ai Pinnacoli Pendenti, per poi danzarci sopra. Preparatevi a trovare l’area più popolata del solito. Cercate di completare la sfida all’inizio del match, per evitare che intorno a voi si formi un gigantesco campo di battaglia.