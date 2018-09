Fortnite: guida alle sfide della settimana 1 (Stagione 6)

È ufficialmente partita la Stagione 6 di Fortnite: Battle Royale , e da oggi potrete cimentarvi nelle prove della settimana 1 . Completandone almeno quattro verrete immediatamente ricompensati con 5000 punti esperienza . Le sfide sono divise, come sempre, tra quelle disponibili per tutti gli utenti e quelle riservate a chi è in possesso del Battle Pass. Scopriamole insieme.

Applica scudi

Trovate e usate 500 unità di scudo. Si tratta di una componente essenziale di ogni partita di Fortnite, quindi è assai probabile che completiate questa sfida senza neppure farci caso.



Fase 1: atterra al Crocevia del Ciarpame

Un’altra sfide in più parti. In questo caso vi viene richiesto di atterrare in diverse zone della mappa. Ricordatevi che non potrete completare tutti gli step in una volta sola: solo uno per partita.



- Fase 1: atterra al Crocevia del Ciarpame

- Fase 2: atterra al Tempio Tomato

- Fase 3: atterra ai Pinnacoli Pendenti

- Fase 4: atterra nelle Lande Letali

- Fase 5: atterra al Laboratorio della Latrina



Elimina avversari in aree differenti

Recatevi presso una qualsiasi delle 21 aree nominate sulla mappa e sconfiggete un nemico. Ripetete questo per tre diverse zone per completare la sfida. Ricordate che il Villaggio Vichingo si è aggiunto ufficialmente alla lista!