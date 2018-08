10 agosto 2018 18:48 Fortnite: consigli per la sopravvivenza – parte 2 Continua la mini-guida alla battaglia reale più giocata al mondo!

La settimana scorsa abbiamo cominciato a fornirvi una serie di dritte utili per migliorare la vostra esperienza sull'isola di Fortnite e in particolare della sua modalità free-to-play Battle Royale. Se vi sono stati in qualche modo utili non perdetevi questa seconda parte!

Uscire rapidamente dall'inventario

State controllando il vostro inventario e all'improvviso scoppia uno scontro a fuoco? Basterà muovere il vostro personaggio per ritornare immediatamente alla partita.



Rimanere nascosti

Il rumore è un'ottima traccia per gli avversari che vi cercano. Se vi sembra che qualcuno sia nelle vicinanze, provate a correre da accovacciati. Il normale scatto lascia inoltre dietro di voi una scia di polvere visibile da lunga distanza. Se vi state avvicinando a una preda ignara, muovetevi lentamente da accovacciati per ridurre al minimo il rumore.



Lasciate che gli altri facciano il lavoro sporco

Vedete due gruppi di nemici che si fronteggiano? Valutate se è il caso di lasciarli fare. Una delle due parti ne uscirà vincitrice, ma probabilmente indebolita: approfittatene per colpire. Ma state attenti: qualcun altro potrebbe aver avuto la vostra stessa idea.



Ladro di materie prime

Potete spendere un po' di tempo a inizio partita per raccogliere risorse, ma c'è anche un altro modo per ottenere scorte di legno, mattoni o metallo. Sconfiggete altri giocatori e rubate loro quello che avevano raccolto. Alle volte non sarà molto, mentre in altri casi finirete per riempire il vostro inventario.



Rovinare l'effetto sorpresa

Benché sia effettivamente importante raccogliere risorse da alberi, rocce o simili, ricordatevi che la scomparsa di questi può essere notata da altri giocatori. In particolar modo se si tratta di alberi giganti che si volatilizzano in un secondo, lasciando soltanto una pioggia di foglie dietro di loro. Mano a mano che la partita va avanti, rimanere nascosti diventa sempre più importante e può essere saggio evitare di raccogliere risorse. O magari...



Risparmiate l'ultimo colpo

Se temete di essere scoperti a causa della scomparsa di una roccia o di un albero appena raccolto, potete lasciargli una minima porzione della barra di salute. Potrete raccogliere comunque un buon quantitativo di risorse diminuendo i rischi. Ricordatevi che resta in ogni caso un'attività molto rumorosa!



Raccolta intelligente

Potete radere al suolo un'intera casa, ma potrebbe rivelarsi un passatempo poco fruttuoso in termini di risorse raccolte. Alcuni elementi garantiscono un quantitativo di materiale maggiore, se riuscite a trovarle. Per il legno, limitatevi agli alberi. Le casse di legno possono essere una buona alternativa, ma sono più rare. Per i mattoni, le rocce che trovate in giro spesso possono garantirvene anche 50 unità. Macchine e camion sono le migliori fonti di metallo, ma ricordatevi che sono anche molto rumorose quando vengono distrutte!